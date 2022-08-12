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12 августа, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Бреста» одержали четвертую победу подряд на Кубке Салея

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу матчами в Минске, Молодечно и Солигорске продолжился 22-й розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею, который носит официальное название Кубок Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Очередные матчи на турнире провели команды группы «А». Лидер секстета «Брест» продолжил серию без поражений, в четвертом поединке южане на чужом льду одолели «Динамо-Молодечно» — 4:3, уступая по ходу игры со счетом 1:3. Дублем в составе победителей отметился Александр Малявко, победная шайба в активе Алексея Кухарева. В параллельном матче солигорский «Шахтер» дома справился с «Лидой» — 2:1, а гродненский «Неман» обыграл «Юность» — 4:2, тем самым лишив минчан возможности прямого выхода в «финал четырех».

Таким образом, за тур до конца группового этапа Кубка Салея в группе «А» продолжает лидировать «Брест», набравший максимальные 8 очков. На два балла отстает «Неман», которому в последнем туре предстоит сыграть именно с брестчанами. В активе «Динамо-Молодечно» 5 очков, у «Юности» — 4, «Шахтер» и «Лида» имеют по три балла.

13 июля последние матчи в рамках кругового турнира проведут представители пула «Б». В 14.00 лидер группы «Витебск» дома начнет поединок с оршанским «Локомотивом», в это же время стартует игра «Могилева» и «Химика» из Новополоцка. Завершит игровой день встреча «Гомеля» и жлобинского «Металлурга», начало — в 17.00.

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