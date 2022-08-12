Хоккеисты «Бреста» одержали четвертую победу подряд на Кубке Салея

Очередные матчи на турнире провели команды группы «А». Лидер секстета «Брест» продолжил серию без поражений, в четвертом поединке южане на чужом льду одолели «Динамо-Молодечно» — 4:3, уступая по ходу игры со счетом 1:3. Дублем в составе победителей отметился Александр Малявко, победная шайба в активе Алексея Кухарева. В параллельном матче солигорский «Шахтер» дома справился с «Лидой» — 2:1, а гродненский «Неман» обыграл «Юность» — 4:2, тем самым лишив минчан возможности прямого выхода в «финал четырех».

Таким образом, за тур до конца группового этапа Кубка Салея в группе «А» продолжает лидировать «Брест», набравший максимальные 8 очков. На два балла отстает «Неман», которому в последнем туре предстоит сыграть именно с брестчанами. В активе «Динамо-Молодечно» 5 очков, у «Юности» — 4, «Шахтер» и «Лида» имеют по три балла.