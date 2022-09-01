«Шахтер», «Химик» и «Локомотив» одержали первые победы в новом сезоне хоккейной экстралиги

Уверенную победу на старте чемпионата добыл бронзовый призер минувшего первенства солигорский «Шахтер». На своем льду «горняки» разобрались с гродненским «Неманом» — 4:2, причем к третьему периоду хозяева были впереди на четыре шайбы. Не оставили шансов сопернику и хоккеисты оршанского «Локомотива», которые на выезде были сильнее «Бреста» со счетом 5:1. Все шайбы «железнодорожников» пришлись на второй период, дубль оформил Михаил Бучкин. Самый напряженный матч вечера выдали «Динамо-Молодечно» и «Химик». По ходу встречи динамовцы вели в два гола, но гостям удалось переломить ход игры и в итоге отпраздновать успех — 3:2. Победу новополочанам принес точный бросок Артема Землянкина.