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1 сентября, источник: БЕЛТА

«Шахтер», «Химик» и «Локомотив» одержали первые победы в новом сезоне хоккейной экстралиги

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами продолжился стартовавший накануне чемпионат Беларуси по хоккею. Первые игры в новом сезоне провели шесть команд экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Уверенную победу на старте чемпионата добыл бронзовый призер минувшего первенства солигорский «Шахтер». На своем льду «горняки» разобрались с гродненским «Неманом» — 4:2, причем к третьему периоду хозяева были впереди на четыре шайбы. Не оставили шансов сопернику и хоккеисты оршанского «Локомотива», которые на выезде были сильнее «Бреста» со счетом 5:1. Все шайбы «железнодорожников» пришлись на второй период, дубль оформил Михаил Бучкин. Самый напряженный матч вечера выдали «Динамо-Молодечно» и «Химик». По ходу встречи динамовцы вели в два гола, но гостям удалось переломить ход игры и в итоге отпраздновать успех — 3:2. Победу новополочанам принес точный бросок Артема Землянкина.

Следующие матчи в новом сезоне чемпионата Беларуси по хоккею пройдут в воскресенье.

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