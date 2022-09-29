Жлобинский «Металлург» обыграл «Неман» в белорусской экстралиге

В первом матче дня хоккеисты «Гомеля» на своем льду уступили «Динамо-Молодечно» со счетом 1:3. Автором победной шайбы стал форвард гостей Дмитрий Самсонов. Эта виктория стала для динамовцев лишь второй в текущем сезоне. Также домашнее поражение в четверг потерпела столичная «Юность», минчане были биты «Брестом» — 2:0. В составе южан отличились Сергей Шелег и Виталий Кафеев. Заключительный поединок вечера между «Неманом» и «Металлургом» завершился в пользу действующих чемпионов — 3:1. Победный бросок на счету форварда жлобинчан Артема Волченкова.

Таким образом, после десяти туров со старта сезона в экстралиге лидирует солигорский «Шахтер», в активе которого 17 очков. На балл меньше у «Витебска», на два отстают «Металлург» и оршанский «Локомотив». Далее располагаются «Юность» (14 очков), «Брест» (12), «Неман», «Гомель» и «Химик» (по 10). Замыкают турнирную таблицу «Динамо-Молодечно» (6 баллов), «Лида» (5) и «Могилев» (4).