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14:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский хоккеист лишился работы в Чехии

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российский нападающий Никита Щербак покинул чешский «Маунтфилд», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

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Источник: AP 2022

Сообщается, что Щербак покинул Чехию и вернулся в Канаду, несмотря на попытки клуба на протяжении нескольких месяцев сохранить игрока. По информации TVA Sports, форварду не продлили рабочую визу.

«Я не буду описывать все свои чувства, но я очень разочарован сложившейся ситуацией. С уходом Никиты (Щербака) мы потеряли отличного игрока и, прежде всего, отличного парня в раздевалке. Я очень благодарю его за все, что он сделал для нашего клуба. Желаю ему и его семье крепкого здоровья и удачи в спортивной и личной жизни», — сказал генменеджер клуба Алеш Кмоничек.

Щербак стал игроком «Маунтфилда» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне россиянин провел пять матчей в составе клуба и набрал пять очков (1 гол + 4 результативные передачи).

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