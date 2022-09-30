Российский хоккеист лишился работы в Чехии

«Я не буду описывать все свои чувства, но я очень разочарован сложившейся ситуацией. С уходом Никиты (Щербака) мы потеряли отличного игрока и, прежде всего, отличного парня в раздевалке. Я очень благодарю его за все, что он сделал для нашего клуба. Желаю ему и его семье крепкого здоровья и удачи в спортивной и личной жизни», — сказал генменеджер клуба Алеш Кмоничек.