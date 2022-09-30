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30 сентября, источник: БЕЛТА

«Витебск» обыграл оршанский «Локомотив» в белорусской экстралиге

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Лиде, Витебске и Могилеве продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Центральный поединок дня был сыгран в Витебске, где местный клуб принимал оршанский «Локомотив». По ходу встречи «железнодорожники» вели в две шайбы, но хозяевам удалось ликвидировать отставание. Исход противостояния в итоге решился в овертайме, где удача была на стороне «Витебска». Финальный счет — 3:2.

В параллельном матче лидер таблицы «Шахтер» крупно обыграл аутсайдера лиги «Могилев» — 5:1. Нападающий «горняков» Михаил Стефанович оформил дубль, продлив личную результативную серию до 11 игр. В еще одной встрече пятницы «Лида» одержала первую победу за шесть матчей: «рыцари» дома были сильнее новополоцкого «Химика» — 3:1.

В субботу в чемпионате Беларуси по хоккею также состоятся три матча. В 14.00 стартует поединок «Гомеля» и «Динамо-Молодечно», а также встреча «Юности» и «Бреста». Гродненский «Неман» и жлобинский «Металлург» начнут выяснять отношения в 17.00.

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