«Гомель» разгромил «Брест» в матче белорусской хоккейной экстралиги

Хоккеисты «Гомеля» на чужом льду учинили настоящий разгром «Бресту». Перед вторым перерывом «рыси» имели перевес только в два гола, но в финальной 20-минутке отправили в чужие ворота сразу пять шайб. Как итог — 7:0, хет-триком в составе гомельчан отметился Андрей Феклистов. В параллельном матче «Динамо-Молодечно» одолело «Могилев» со счетом 3:2, тем самым продлив победную серию до трех игр. Во втором поединке кряду форвард молодечненцев Эдуард Гринь оформил дубль. Еще одна встреча вторника состоялась в Гродно, где местный «Неман» в западном дерби оказался сильнее «Лиды» — 4:3. Основные события произошли в последние пять минут матча, когда команды дважды обменялись заброшенными шайбами.