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4 октября, источник: БЕЛТА

«Гомель» разгромил «Брест» в матче белорусской хоккейной экстралиги

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Бресте, Молодечно и Гродно во вторник продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ХК "Гомель"

Хоккеисты «Гомеля» на чужом льду учинили настоящий разгром «Бресту». Перед вторым перерывом «рыси» имели перевес только в два гола, но в финальной 20-минутке отправили в чужие ворота сразу пять шайб. Как итог — 7:0, хет-триком в составе гомельчан отметился Андрей Феклистов. В параллельном матче «Динамо-Молодечно» одолело «Могилев» со счетом 3:2, тем самым продлив победную серию до трех игр. Во втором поединке кряду форвард молодечненцев Эдуард Гринь оформил дубль. Еще одна встреча вторника состоялась в Гродно, где местный «Неман» в западном дерби оказался сильнее «Лиды» — 4:3. Основные события произошли в последние пять минут матча, когда команды дважды обменялись заброшенными шайбами.

В среду в белорусской хоккейной экстралиге также состоятся три встречи. Лидер турнирной таблицы солигорский «Шахтер» в Жлобине сыграет с действующим чемпионом страны «Металлургом», поединок стартует в 19.00. В это же время на лед в Орше выйдут «Локомотив» и минская «Юность», а в Новополоцке «Химик» примет «Витебск».

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