«Юность», «Металлург» и «Химик» одержали победы в матчах хоккейной экстралиги

Центральный поединок вечера состоялся в Жлобине, где действующий чемпион страны «Металлург» принимал солигорский «Шахтер». По ходу встречи хозяева минимально уступали в счете, но в финальной трети переломили ход игры и вырвали победу — 2:1. Решающий бросок нанес форвард «волков» Алексей Мастрюков.

В параллельном матче лидер турнирной таблицы «Витебск» внезапно проиграл «Химику» — 3:4. Дублем в составе новополочан отметился Артем Землянкин, а победу своей команде принес Денис Кирпиченок. В еще одной встрече пятницы «Юность» в гостях одолела «Локомотив» — 4:2, тем самым прервав серию из трех неудач.