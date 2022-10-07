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7 октября, источник: БЕЛТА

«Юность», «Металлург» и «Химик» одержали победы в матчах хоккейной экстралиги

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня тремя хоккейными матчами в Орше, Новополоцке и Жлобине продолжился регулярный чемпионат белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Центральный поединок вечера состоялся в Жлобине, где действующий чемпион страны «Металлург» принимал солигорский «Шахтер». По ходу встречи хозяева минимально уступали в счете, но в финальной трети переломили ход игры и вырвали победу — 2:1. Решающий бросок нанес форвард «волков» Алексей Мастрюков.

В параллельном матче лидер турнирной таблицы «Витебск» внезапно проиграл «Химику» — 3:4. Дублем в составе новополочан отметился Артем Землянкин, а победу своей команде принес Денис Кирпиченок. В еще одной встрече пятницы «Юность» в гостях одолела «Локомотив» — 4:2, тем самым прервав серию из трех неудач.

Таким образом, после 13 матчей сезона в экстралиге продолжает лидировать «Витебск», имеющий 20 очков. Далее следуют «Металлург», «Шахтер» (по 19), «Локомотив» (18), «Юность» (17) и «Неман» (16). В нижней шестерке располагаются «Брест», «Гомель», «Химик» и «Динамо-Молодечно», замыкают таблицу «Лида» и «Могилев».

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