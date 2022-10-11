Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Витязь
Все события
Фоторепортажи
19СКА — ЦСКА: Емельяненко на льду, Клава Кока на трибуне
21ЦСКА и «Динамо» поделили очки в дерби
07:11 (мск), источник: БЕЛТА

«Витебск» обыграл «Неман» в матче белорусской хоккейной экстралиги

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник тремя матчами в Минске, Витебске и Могилеве продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Самый результативный поединок вечера выдали «Юность» и «Химик». Уже к середине стартовой трети минчане вели в две шайбы, а впоследствии удвоили преимущество. По два очка в составе хозяев набрали Андрей Антонов, Всеволод Кашкар и Сергей Станкевич. От крупного поражения новополочане спаслись в самой концовке, поразив чужие ворота дважды за полторы минуты до финальной сирены. Итоговый счет — 4:2, «Юность» сильнее.

В параллельной игре «Витебск» минимально переиграл «Неман» — 1:0, победную шайбу оформил форвард «медведей» Илья Камбович. Благодаря этому успеху северяне упрочили лидерство в турнирной таблице, теперь преимущество «Витебска» над преследователями составляет три балла. Еще один матч понедельника между «Брестом» и «Могилевом» закончился в пользу брестчан — 2:1, что позволило им вернуться в топ-6 экстралиги. Могилевчане потерпели седьмую неудачу кряду.

Во вторник в чемпионате Беларуси по хоккею также состоится три матча. «Гомель» дома встретится с оршанским «Локомотивом», «Лида» примет жлобинский «Металлург», а «Шахтер» в Солигорске сыграет против «Динамо-Молодечно». Все поединки стартуют в 19.00.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь