«Витебск» обыграл «Неман» в матче белорусской хоккейной экстралиги

Самый результативный поединок вечера выдали «Юность» и «Химик». Уже к середине стартовой трети минчане вели в две шайбы, а впоследствии удвоили преимущество. По два очка в составе хозяев набрали Андрей Антонов, Всеволод Кашкар и Сергей Станкевич. От крупного поражения новополочане спаслись в самой концовке, поразив чужие ворота дважды за полторы минуты до финальной сирены. Итоговый счет — 4:2, «Юность» сильнее.

В параллельной игре «Витебск» минимально переиграл «Неман» — 1:0, победную шайбу оформил форвард «медведей» Илья Камбович. Благодаря этому успеху северяне упрочили лидерство в турнирной таблице, теперь преимущество «Витебска» над преследователями составляет три балла. Еще один матч понедельника между «Брестом» и «Могилевом» закончился в пользу брестчан — 2:1, что позволило им вернуться в топ-6 экстралиги. Могилевчане потерпели седьмую неудачу кряду.