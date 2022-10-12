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12 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» обыграли «Химик» в матче белорусской экстралиги

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду тремя матчами в Минске, Витебске и Могилеве продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ХК "Юность-Минск"

Лидер чемпионата «Витебск» на своем льду встречался с «Неманом». Основное время поединка закончилось со счетом 2:2, не выявили победителя команды и в овертайме. Исход игры решился в серии буллитов, где точнее оказались гродненцы. В параллельном матче «Юность» дома минимально переиграла новополоцкий «Химик» — 1:0. Автором победной шайбы стал форвард минчан Андрей Павленко. Благодаря этому успеху «Юность» догнала делящих 2-е место «Металлург» и «Шахтер», но у обеих команд есть игра в запасе. В еще одной встрече среды «Брест» в гостях одолел «Могилев» — 4:2, дубль за брестчан оформил Валерий Жигалов. Для могилевчан же данное поражение стало восьмым подряд.

В четверг в чемпионате Беларуси по хоккею также состоятся три матча. «Гомель» дома встретится с оршанским «Локомотивом», «Лида» примет жлобинский «Металлург», а «Шахтер» в Солигорске сыграет против «Динамо-Молодечно». Все поединки стартуют в 19.00.

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