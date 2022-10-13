Жлобинский «Металлург» одержал четвертую победу подряд в белорусской экстралиге

Действующий чемпион страны «Металлург» в гостях не без труда справился с аутсайдером чемпионата «Лидой». После двух периодов «волки» вели в счете, но за 10 секунд до финальной сирены лидчане перевели встречу в овертайм, где все-таки уступили — 3:4. Во втором матче кряду дубль оформил российский форвард жлобинчан Михаил Анисин, автором победной шайбы «Металлурга» стал Алексей Мастрюков.

Не хватило основного времени и «Гомелю» с «Локомотивом», исход этой встречи решился в серии буллитов, где точнее были гомельчане — 3:2. В еще одном поединке вечера один из лидеров сезона «Шахтер» в Солигорске уверенно справился с «Динамо-Молодечно» — 5:1. Свой бомбардирский багаж пополнил лучший снайпер «горняков» Михаил Стефанович, в активе хоккеиста два гола и результативная передача.

Таким образом, после 15 матчей сезона в белорусской экстралиге наблюдается троевластие: «Металлург», «Шахтер» и «Витебск» имеют по 23 очка. Следом в топ-6 располагаются «Локомотив», «Юность» (по 21) и «Брест» (19). В нижней половине таблицы идут «Неман» (18 баллов), «Гомель» (16), «Химик», «Динамо-Молодечно» (по 12), «Лида» (7) и «Могилев» (4).