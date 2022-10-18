Хоккеисты «Шахтера» одержали четвертую победу подряд в экстралиге

Источник: ХК "Шахтер"

Лидер сезона «Шахтер» в гостях добыл волевую победу над «Брестом». Перед заключительной 20-минуткой «горняки» уступали в счете, но шайбы Александра Каракулько и Михаила Стефановича в концовке принесли солигорчанам очередные два очка — 2:1.

Еще один клуб из верхней половины таблицы «Локомотив» в Орше обыграл аутсайдера чемпионата «Могилев» со счетом 4:2. Хет-трик в составе «железнодорожников» оформил Владислав Рядченко, причем сделал это в трех разных ситуациях: при игре в равных составах, при розыгрыше большинства, а также реализовав буллит.

В еще одном матче вечера «Гомель» в гостях переиграл «Химик» — 4:3. После стартовой трети новополочане вели в две шайбы, но два следующих периода закончились в пользу «рысей». Автором победной шайбы для гомельчан стал Евгений Сапельников.