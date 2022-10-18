Хоккеисты «Шахтера» одержали четвертую победу подряд в экстралиге
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник тремя матчами в Бресте, Орше и Новополоцке продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник тремя матчами в Бресте, Орше и Новополоцке продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидер сезона «Шахтер» в гостях добыл волевую победу над «Брестом». Перед заключительной 20-минуткой «горняки» уступали в счете, но шайбы Александра Каракулько и Михаила Стефановича в концовке принесли солигорчанам очередные два очка — 2:1.
Еще один клуб из верхней половины таблицы «Локомотив» в Орше обыграл аутсайдера чемпионата «Могилев» со счетом 4:2. Хет-трик в составе «железнодорожников» оформил Владислав Рядченко, причем сделал это в трех разных ситуациях: при игре в равных составах, при розыгрыше большинства, а также реализовав буллит.
В еще одном матче вечера «Гомель» в гостях переиграл «Химик» — 4:3. После стартовой трети новополочане вели в две шайбы, но два следующих периода закончились в пользу «рысей». Автором победной шайбы для гомельчан стал Евгений Сапельников.
В среду в белорусской экстралиге также состоятся три матча. В 17.40 на лед в Гродно выйдут «Неман» и «Юность», в 19.00 стартует поединок «Лиды» и «Витебска», а также встреча жлобинского «Металлурга» с «Динамо-Молодечно».