«Неман» повторно обыграл «Юность» в белорусской хоккейной экстралиге
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду тремя матчами в Гродно, Лиде и Жлобине продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду тремя матчами в Гродно, Лиде и Жлобине продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Центральный поединок дня состоялся в Гродно, где местный «Неман» принимал «Юность». В каждом из периодов хозяева по разу поразили чужие ворота, при этом оставив свои владения на замке. Как итог — 3:0, гродненцы обыгрывают «Юность» во второй раз за три дня и обходят минчан в турнирной таблице. Жлобинский «Металлург», в свою очередь, взял реванш за недавнее крупное поражение у «Динамо-Молодечно». На сей раз «стальные волки» были сильнее — 5:3, по дублю в составе жлобинчан оформили Сергей Кузнецов и Ярослав Сергиевский. В еще одном матче вечера «Витебск» в гостях разобрался с «Лидой» — 3:1, две шайбы за северян провел Евгений Дадонов.
После 17-го тура лидерство в чемпионате страны по хоккею продолжают делить «Шахтер» и «Витебск»: у обеих команд по 27 баллов, на два пункта отстает «Металлург». Оршанский «Локомотив» — 4-й (23 очка), далее следуют «Неман» (22), «Юность» (21), «Гомель» и «Брест» (по 20). Следующие матчи в белорусской экстралиге пройдут в субботу 22 октября.