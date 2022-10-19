«Неман» повторно обыграл «Юность» в белорусской хоккейной экстралиге

Центральный поединок дня состоялся в Гродно, где местный «Неман» принимал «Юность». В каждом из периодов хозяева по разу поразили чужие ворота, при этом оставив свои владения на замке. Как итог — 3:0, гродненцы обыгрывают «Юность» во второй раз за три дня и обходят минчан в турнирной таблице. Жлобинский «Металлург», в свою очередь, взял реванш за недавнее крупное поражение у «Динамо-Молодечно». На сей раз «стальные волки» были сильнее — 5:3, по дублю в составе жлобинчан оформили Сергей Кузнецов и Ярослав Сергиевский. В еще одном матче вечера «Витебск» в гостях разобрался с «Лидой» — 3:1, две шайбы за северян провел Евгений Дадонов.