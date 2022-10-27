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17:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двукратный чемпион мира по хоккею подписал контракт с белорусской командой

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Николай Жердев подписал контракт с белорусским «Динамо-Молодечно», сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Торпедо"

Соглашение с хоккеистом, которому в ноябре исполнится 38 лет, рассчитано до конца текущего сезона.

В межсезонье Жердев проходил просмотр в минском «Динамо», принял участие в двух контрольных играх и отметился одной результативной передачей, после чего перешел в минскую «Юность», где в регулярном сезоне чемпионата Белоруссии набрал 4 (3+1) очка в 14 матчах.

Жердев был выбран «Коламбус Блю Джекетс» под четвертым номером на драфте НХЛ 2003 года. В Северной Америке он играл за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию Флайерз». В России форвард выступал за московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо», подмосковный «Атлант», казанский «Ак Барс», череповецкую «Северсталь», «Сочи», нижегородское «Торпедо» и другие команды. В общей сложности в КХЛ на его счету 408 матчей, в которых он набрал 232 очка (79 шайбы + 153 голевые передачи).

Со сборной России Жердев побеждал на чемпионатах мира 2009 и 2012 годов.

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