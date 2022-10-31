«Неман», «Юность» и «Лида» одержали победы в матчах белорусской экстралиги

В двух из трех поединков вечера командам не хватило основного времени для определения победителя. Игроки «Лиды» и «Гомеля» ушли на овертайм при счете 3:3, в дополнительной 5-минутке победу лидчанам принес Егор Феофанов. «Витебск» и «Юность» и вовсе доигрались до серии буллитов. После трех периодов на табло горели цифры 1:1, но послематчевые броски лучше удались минчанам. В еще одной встрече дня «Неман» дома нанес крупное поражение «Могилеву» — 5:1, четыре шайбы из пяти гродненцы отправили в чужие ворота во второй трети.
После 21 матча сезона в таблице белорусской экстралиги лидирует «Шахтер», на счету которого 32 очка. На балл от «горняков» отстает «Металлург», на два — «Витебск». Следом располагаются «Локомотив», «Неман» и «Юность»: у трех команд по 28 очков. Следующие игры в чемпионате страны по хоккею пройдут в четверг, 3 ноября.