«Неман», «Юность» и «Лида» одержали победы в матчах белорусской экстралиги

В двух из трех поединков вечера командам не хватило основного времени для определения победителя. Игроки «Лиды» и «Гомеля» ушли на овертайм при счете 3:3, в дополнительной 5-минутке победу лидчанам принес Егор Феофанов. «Витебск» и «Юность» и вовсе доигрались до серии буллитов. После трех периодов на табло горели цифры 1:1, но послематчевые броски лучше удались минчанам. В еще одной встрече дня «Неман» дома нанес крупное поражение «Могилеву» — 5:1, четыре шайбы из пяти гродненцы отправили в чужие ворота во второй трети.