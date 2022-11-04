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4 ноября, источник: БЕЛТА

«Юность» обыграла «Металлург» в матче белорусской экстралиги

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу тремя матчами в Минске, Лиде и Витебске продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Действующие чемпионы страны из «Металлурга» упустили шанс возглавить таблицу экстралиги: в центральном поединке вечера жлобинчане были биты «Юностью» — 3:4. Автором победной шайбы минчан, которые добыли четвертую викторию кряду, стал форвард Андрей Гришаков. Хоккеисты «Лиды» и «Могилева» настреляли 10 голов на двоих, удачливее в битве аутсайдеров оказались лидчане — 6:4. Хет-трик за «рыцарей» оформил Вадим Апанасевич, а для «львов» с берегов Днепра это поражение стало двадцатым в чемпионате. Также в пятницу «Гомель» был сильнее «Витебска» со счетом 3:1.

Таким образом, после 22 матчей сезона в турнирной таблице продолжает лидировать «Шахтер», имеющий 32 очка, на балл от «горняков» отстает «Металлург». Третью позицию делят сразу четыре команды — «Витебск», «Локомотив», «Неман» и «Юность» набрали по 30 очков.

В субботу в белорусской экстралиге также состоятся три игры. В 12.00 на лед в Гродно выйдут «Неман» и «Шахтер», двумя часами позже стартует поединок новополоцкого «Химика» и «Динамо-Молодечно», а в 17.00 в Орше начнется матч между местным «Локомотивом» и «Брестом».

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