«Юность» обыграла «Металлург» в матче белорусской экстралиги

Действующие чемпионы страны из «Металлурга» упустили шанс возглавить таблицу экстралиги: в центральном поединке вечера жлобинчане были биты «Юностью» — 3:4. Автором победной шайбы минчан, которые добыли четвертую викторию кряду, стал форвард Андрей Гришаков. Хоккеисты «Лиды» и «Могилева» настреляли 10 голов на двоих, удачливее в битве аутсайдеров оказались лидчане — 6:4. Хет-трик за «рыцарей» оформил Вадим Апанасевич, а для «львов» с берегов Днепра это поражение стало двадцатым в чемпионате. Также в пятницу «Гомель» был сильнее «Витебска» со счетом 3:1.

Таким образом, после 22 матчей сезона в турнирной таблице продолжает лидировать «Шахтер», имеющий 32 очка, на балл от «горняков» отстает «Металлург». Третью позицию делят сразу четыре команды — «Витебск», «Локомотив», «Неман» и «Юность» набрали по 30 очков.