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11 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты одержали вторую победу на Кубке Президентского спортивного клуба

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной «Чижовка-Арене» продолжается Кубок Президентского спортивного клуба в рамках международных соревнований по хоккею «Евроазиатский кубок», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В пятничном поединке наша юниорская сборная обыграла женскую команду России, результаты матчей против которой не учитываются в общей таблице. После 40 минут игры белорусы были впереди всего на одну шайбу — в начале второго периода счет открыл Иван Гайдукевич. Самой результативной оказалась заключительная треть: Гайдукевич оформил дубль, также чужие ворота поразили Дмитрий Хобян и Кирилл Гришков. Россиянки же сумели ответить только однажды, в итоге 4:1 в пользу белорусов. Эта победа стала для наших ребят второй в двух матчах, накануне подопечные Дмитрия Шульги одолели казахстанских сверстников — 4:2.

Таким образом, победитель Кубка Президентского спортивного клуба определится в субботу в матче сборных Беларуси-U18 и России-U16. Ранее сегодня российские юноши разгромили команду Казахстана-U18 со счетом 7:1. Решающий поединок стартует в 16.30, а четырьмя часами ранее на лед «Чижовка-Арены» выйдут казахстанские юниоры и женская команда России.

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