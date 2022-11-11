Белорусские хоккеисты одержали вторую победу на Кубке Президентского спортивного клуба

В пятничном поединке наша юниорская сборная обыграла женскую команду России, результаты матчей против которой не учитываются в общей таблице. После 40 минут игры белорусы были впереди всего на одну шайбу — в начале второго периода счет открыл Иван Гайдукевич. Самой результативной оказалась заключительная треть: Гайдукевич оформил дубль, также чужие ворота поразили Дмитрий Хобян и Кирилл Гришков. Россиянки же сумели ответить только однажды, в итоге 4:1 в пользу белорусов. Эта победа стала для наших ребят второй в двух матчах, накануне подопечные Дмитрия Шульги одолели казахстанских сверстников — 4:2.