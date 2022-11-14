«Гомель» обыграл «Юность» в матче белорусской хоккейной экстралиги

В центральном поединке вечера «Гомель» принимал столичную «Юность». По ходу встречи лидерство в матче неоднократно переходило от одной команды к другой, но выявить победителя в основное время соперники не смогли. Овертайм также завершился без результата, а в серии буллитов точнее оказались гомельчане. Финальный счет — 4:3.

Таким образом, «Юность» упустила текущую первую строчку турнирной таблицы: единоличным лидером экстралиги стал солигорский «Шахтер», который на своем льду не оставил шансов «Лиде» — 4:0. Гол и ассист за «горняков» оформил защитник Дмитрий Знахаренко. В еще одной игре понедельника «Витебск» в гостях нанес поражение аутсайдеру лиги «Могилеву» со счетом 7:3. Примечательно, что все семь шайб северян забросили семь разных игроков, зато сразу четыре результативные передачи отдал Виктор Туркин.