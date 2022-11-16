«Неман» выиграл шестой матч подряд в белорусской хоккейной экстралиге

Спустя сутки в экстралиге вновь сменился лидер — первую строчку вернул «Неман», на выезде игравший с «Динамо-Молодечно». По ходу игры гродненцы уступали со счетом 1:3, но затем отправили в ворота хозяев пять безответных шайб, что позволило отпраздновать уверенную победу — 6:3. Дубль за «Неман» оформил Герман Поддубный, четыре голевые передачи отдал Вячеслав Андрющенко. В двух других встречах дня для определения победителя основного времени не хватило. Жлобинский «Металлург» в овертайме сломил сопротивление оршанского «Локомотива» — 3:2, автором решающей шайбы стал Сергей Кузнецов. С таким же счетом «Химик» обыграл «Брест», новополочане оказались точнее в серии буллитов.
Вслед за «Неманом» в таблице экстралиги располагается «Шахтер»: у «горняков» также 34 балла, но меньшее количество побед. На пункт от лидеров отстают «Юность» и «Металлург», у «Гомеля» и «Витебска» по 32 очка. В среду в чемпионате страны по хоккею тоже состоятся три матча. «Гомель» примет «Юность», «Шахтер» в Солигорске сыграет против «Лиды», а «Могилев» дома встретится с «Витебском». Все поединки стартуют в 19.00.