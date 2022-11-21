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21 ноября, источник: БЕЛТА

«Витебск» обыграл «Шахтер» в матче белорусской хоккейной экстралиги

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник тремя матчами в Минске, Витебске и Гомеле продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В центральном поединке вечера «Витебск» встречался с солигорским «Шахтером». За три минуты до окончании третьего периода хозяева «горели» 0:2, но поздние шайбы Владислава Ковалевича и Глеба Шкапцова перевели матч в овертайм. Там командам отличиться не удалось, а в серии буллитов витебчане взяли свое, в итоге 3:2. Столичная «Юность» на своем льду не оставила шансов аутсайдеру турнира «Могилеву» — 6:2. По два балла у победителей набрали российские форварды Андрей Гришаков и Павел Щербаков. В еще одном матче понедельника «Гомель» одолел «Металлург» со счетом 3:2, победный гол в активе Олега Железнова.

Таким образом, после 26 игр сезона единоличным лидером белорусской экстралиги стал «Неман»: в активе гродненцев серия из восьми побед подряд и 38 очков. На пункт от «Немана» отстает «Шахтер», третью строчку с 36 баллами делят «Гомель» и «Витебск». Во вторник в чемпионате страны по хоккею также состоятся три матча. «Лида» примет «Динамо-Молодечно», «Химик» в Новополоцке сыграет с «Локомотивом», а «Неман» дома встретится с «Брестом».

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