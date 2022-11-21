«Витебск» обыграл «Шахтер» в матче белорусской хоккейной экстралиги

В центральном поединке вечера «Витебск» встречался с солигорским «Шахтером». За три минуты до окончании третьего периода хозяева «горели» 0:2, но поздние шайбы Владислава Ковалевича и Глеба Шкапцова перевели матч в овертайм. Там командам отличиться не удалось, а в серии буллитов витебчане взяли свое, в итоге 3:2. Столичная «Юность» на своем льду не оставила шансов аутсайдеру турнира «Могилеву» — 6:2. По два балла у победителей набрали российские форварды Андрей Гришаков и Павел Щербаков. В еще одном матче понедельника «Гомель» одолел «Металлург» со счетом 3:2, победный гол в активе Олега Железнова.