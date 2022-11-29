Хоккеисты «Локомотива» обыграли «Неман» в матче белорусской экстралиги

Самый результативный поединок вечера выдали «Локомотив» и «Неман». По ходу встречи оршанцы четырежды выходили вперед, но каждый раз гродненцы сравнивали цифры. Однако, когда «железнодорожники» отличились в пятый раз, ответа у «Немана» не нашлось. В итоге виктория «Локомотива» со счетом 5:4, решающий точный бросок нанес Федор Пышкайло.

В параллельной встрече две шайбы и две голевые передачи Никиты Ядроеца принесли «Витебску» победу над «Динамо-Молодечно» — 5:2. Благодаря своему успеху и осечке конкурента витебчане сравнялись с «Неманом» в турнирной таблице. В еще одном матче вторника «Брест» дома разобрался с «Лидой» (3:1) и закрепился на 8-й позиции экстралиги. Отрыв южан от новополоцкого «Химика» составляет 5 баллов.

Таким образом, после 29 игр сезона в чемпионате страны с 43 очками продолжает лидировать «Шахтер», на пункт от «горняков» отстает «Гомель». Третью строчку делят «Витебск» и «Неман», у которых по 40 баллов, на расстоянии двух очков от команд находится «Юность».