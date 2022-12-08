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8 декабря, источник: БЕЛТА

«Неман» и «Юность» одержали очередные победы в матчах белорусской экстралиги

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четверг тремя матчами в Бресте, Молодечно и Жлобине продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ХК «Неман»

Вторая команда экстралиги «Неман» в гостях оказалась сильнее жлобинского «Металлурга», тем самым прервав четырехматчевую победную серию действующих чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:1, все шайбы за гродненцев провел нападающий Артем Кислый. Хоккеисты «Гомеля», которые до этого тура шли в таблице третьими, неожиданно оступились в матче против «Динамо-Молодечно». По ходу поединка «рыси» вели в два гола, но в финальной 20-минутке молодечненцы организовали камбэк, который привел к победе «бело-голубых» — 4:2. Решающая шайба в активе защитника Владислава Соколовского.

В параллельном матче минская «Юность» на чужом льду обыграла «Брест» 3:1, благодаря чему отобрала у гомельчан текущую третью позицию.

В пятницу в чемпионате Беларуси по хоккею также состоятся три встречи. Лидер экстралиги «Шахтер» в Солигорске примет худшую команду турнира «Могилев», «Локомотив» в Орше померится силами с «Витебском», а новополоцкий «Химик» дома сыграет с «Лидой». Все поединки стартуют в 19.00.

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