«Неман» и «Юность» одержали очередные победы в матчах белорусской экстралиги

Вторая команда экстралиги «Неман» в гостях оказалась сильнее жлобинского «Металлурга», тем самым прервав четырехматчевую победную серию действующих чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:1, все шайбы за гродненцев провел нападающий Артем Кислый. Хоккеисты «Гомеля», которые до этого тура шли в таблице третьими, неожиданно оступились в матче против «Динамо-Молодечно». По ходу поединка «рыси» вели в два гола, но в финальной 20-минутке молодечненцы организовали камбэк, который привел к победе «бело-голубых» — 4:2. Решающая шайба в активе защитника Владислава Соколовского.