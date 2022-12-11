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21:45 (мск), источник: ТАСС

50-летний хоккеист Ягр отдал две голевые передачи в своем первом матче в сезоне

ТАСС, 11 декабря. Хоккейный клуб «Кладно» со счетом 3:7 уступил «Либерецу» в матче регулярного чемпионата чешской Экстралиги. Встреча прошла в воскресенье.

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Источник: AFP 2022

В составе проигравшей команды две голевые передачи отдал Яромир Ягр. 50-летний хоккеист, который также является владельцем «Кладно», провел первый матч в сезоне. За «Кладно» нападающий выступает с 2018 года.

Ягр был выбран «Питтсбургом» под общим пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1990 году, в составе команды он дважды стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Чех провел 1 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1 921 очко (766 шайб + 1 155 результативных передач), по общему числу результативных действий он занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (2 857; 894 + 1 963). Вместе с национальной командой нападающий завоевал золото (1998) и бронзу (2006) Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионатах мира (2005, 2010).

«Кладно» занимает последнее, 14-е место в чемпионате с 28 очками после 27 игр. «Либерец» — седьмой с 38 очками, набранными в 27 матчах.

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