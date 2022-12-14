В состав сборной Беларуси на международный турнир 3×3 вошли 14 хоккеистов

Первый в истории международный турнир по хоккею в формате «3×3» с участием сборных Беларуси, России, Казахстана и Китая состоится 16 декабря на московской «ЦСКА-Арене». Начало — в 19.00. Данный турнир пройдет в рамках Кубка Первого канала, на котором подопечные Вудкрофта сыграют против казахстанцев (15 декабря) и россиян (18 декабря).