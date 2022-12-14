В состав сборной Беларуси на международный турнир 3×3 вошли 14 хоккеистов

В заявку национальной команды под управлением Крэйга Вудкрофта вошли 14 хоккеистов: 2 голкипера, 4 защитника и 8 нападающих.
Вратари: Алексей Снытко («Динамо-Минск»), Никита Мытник («Витебск»).
Защитники: Павел Денисов («Северсталь»), Олег Пожиган («Шахтер»), Тимофей Ковгореня, Константин Волочко (оба — «Динамо-Шинник»).
Нападающие: Максим Сушко («Динамо-Москва»), Валентин Демченко («Динамо-Минск»), Сергей Кузнецов («Металлург-Жлобин»), Егор Чезганов («Химик», ВХЛ), Егор Клавдиев, Егор Игнатенко (оба — «Динамо-Шинник»), Василий Филяев («Горняк», ВХЛ), Арсений Ковгореня («Юность»).
Первый в истории международный турнир по хоккею в формате «3×3» с участием сборных Беларуси, России, Казахстана и Китая состоится 16 декабря на московской «ЦСКА-Арене». Начало — в 19.00. Данный турнир пройдет в рамках Кубка Первого канала, на котором подопечные Вудкрофта сыграют против казахстанцев (15 декабря) и россиян (18 декабря).