Лед и планы: чем обернется первый с марта турнир для сборной России

Кубок Первого канала по хоккею пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Это будет первый за последние девять месяцев турнир, на котором выступит сборная России, причем в сильнейшем составе. Ее соперниками станут национальные команды Белоруссии и Казахстана. И если участие белорусов было ожидаемым, поскольку они, как и россияне, находятся под санкциями Международной федерации хоккея и не имеют нормальной игровой практики, то приезд Казахстана демонстрирует, что наш хоккей не до конца изолирован. Турнир не имеет официального международного статуса, но большинство игроков и экспертов считают необходимым проводить такие мероприятия. Во-первых, национальная команда получает нужную ей практику, во-вторых болельщики видят, что сборная жива.

Старый новый штаб

После серебра на Олимпийских играх — 2022 в Пекине и последовавших вскоре санкций, первая сборная России по хоккею собиралась всего один раз. Это произошло в начале мая, когда она дважды сыграла в Туле товарищеские матчи против Белоруссии. Полноценным турниром это назвать было, конечно, нельзя. Тогда «Красную машину» возглавлял тренерский штаб во главе с Сергеем Зубовым.

К Кубку Первого канала сборную России готовят те же люди, что возили ее на Олимпиаду в Пекин. Речь о главном тренере Алексее Жамнове, его ассистентах Алексее Кудашове, Сергее Федорове, Сергее Гончаре и тренере вратарей Сергее Наумове.

Алексей Жамнов (слева) и Алексей Кудашов | Источник: Reuters

Осенью Федерация хоккея России (ФХР) объявила о создании еще одной сборной России под названием U-25 — для игроков не старше 25 лет. Утверждалось, что это сделано, чтобы дать практику молодым и чуть более опытным хоккеистам. В сентябре президент ФХР Владислав Третьяк упоминал эту команду в числе будущих участников Кубка Первого канала. Но в итоге ее там не оказалась. Ожидается, что зрители увидят ее во время майского турне по ряду городов России. Главным тренером этого коллектива стал нынешний наставник СКА (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг.

Многие считали, что очная встреча сборной U-25 и первой сборной России могла привлечь дополнительное внимание к декабрьскому турниру. Это было бы противостояние лучших на данный момент отечественных игроков КХЛ разных поколений. Но в итоге по неизвестным причинам организаторы сочли нецелесообразным пересечение этих команд.

Значимость турнира

Кубок Первого канала является правопреемником культового соревнования советских времен и первой половины 1990-х годов под названием «Приз Известий». До 2022 года он являлся одним из четырех этапов Еврохоккейтура. В нем традиционно участвовали Россия, Швеция, Чехия и Финляндия. В каждой из этих четырех стран проводилось по одному этапу. Однако после весенних санкций Россию отстранили и от Евротура. А московский этап убрали из его программы.

Нашей команды не будет и на ближайшем чемпионате мира, который пройдет весной 2023 года. В этих условиях матчи Кубка Первого канала уже не рассматриваются, как в прошлые годы, в качестве возможности для хоккеистов проявить себя, чтобы попасть в состав сборной России на чемпионаты мира и Олимпиаду.

Тем не менее все игроки отмечают необходимость проводить такой турнир даже сейчас, даже в таких условиях. И выражают готовность ехать в сборную. Не делают хоккеисты скидку и на необычайно плотный календарь регулярного чемпионата КХЛ этого года — в нем буквально один перерыв на полторы недели — как раз на Кубок Первого канала и прошедший в минувшие выходные в Челябинске Матч звезд КХЛ. То есть вызванные в сборную хоккеисты вообще остаются почти без отдыха, но никто из них не жалуется.

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— Конечно, интересно ехать играть за сборную России, — отметил в разговоре с «Известиями» вызванный на Кубок Первого канала нападающий ЦСКА Максим Мамин. — В любом формате турнира все всегда готовы ехать выступать за национальную команду. Проблем с мотивацией здесь нет.

Программа Кубка Первого канала не ограничивается только играми между национальными командами России, Белоруссии и Казахстана. В пятницу, 16 декабря, состоится турнир по хоккею «3×3», где выступят сборные этих же трех стран, а также Китая. За нас сыграет ряд талантливых молодых хоккеистов во главе со звездным 18-летним форвардом Матвеем Мичковым.

Между тем, ФХР заявляет о желании проводить больше игр сборной в регионах. В частности, Владислав Третьяк сообщил о переговорах с Челябинской областью. Руководство региона также заинтересовано принять у себя главную команду страны. Ранее помимо Москвы первая сборная России изредка играла лишь в Санкт-Петербурге и Ярославле.

— Вопрос, конечно, в турнирах, — заявил «Известиям» губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Сейчас будет Кубок Первого канала в Москве. А дальше надо смотреть, какие появятся форматы проведения игр сборной России. Если будет возможность, то Челябинск, безусловно, готов проводить такие матчи. Думаю, будут полные трибуны. Мы в этом точно заинтересованы. Поговорим об этом с Федерацией хоккея России, с теми, кто принимает решение. Будем предлагать Челябинск.

Кубок Первого канала стартует 15 декабря матчем Белоруссии и Казахстана. 17 декабря Россия сыграет с казахами, а 18 декабря турнир завершится игрой наших с белорусами. Все матчи, как и турнир по хоккею «3×3», пройдут на «ЦСКА Арене» на Автозаводской улице в Москве.