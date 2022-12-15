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15 декабря, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею стартовала с поражения на Кубке Первого канала

Сборная Казахстана по хоккею неудачно стартовала на Кубке Первого канала в Москве с участием трех команд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
Беларусь
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Источник: icehockey.kz

В первом матче подопечные Андрея Скабелки уступили Беларуси — 1:4. В составе победителей отличились Владимир Алистров (4-я минута, 34-я, 59-я) и Роман Горбунов (21-я). У проигравших гол забил Роман Старченко (15-я).

Следующую игру казахстанцы проведут со сборной России 17 декабря. Начало — в 17:30 по времени Астаны.

Отметим, что в этом году Кубок Первого канала не является частью Евротура.

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