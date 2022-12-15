Сборная Казахстана по хоккею стартовала с поражения на Кубке Первого канала

В первом матче подопечные Андрея Скабелки уступили Беларуси — 1:4. В составе победителей отличились Владимир Алистров (4-я минута, 34-я, 59-я) и Роман Горбунов (21-я). У проигравших гол забил Роман Старченко (15-я).

Следующую игру казахстанцы проведут со сборной России 17 декабря. Начало — в 17:30 по времени Астаны.



Отметим, что в этом году Кубок Первого канала не является частью Евротура.