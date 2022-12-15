Белорусские хоккеисты с победы стартовали на Кубке Первого канала

Сборная Беларуси принимает участие в этом турнире впервые с 1993 года. В стартовом матче КПК-2022 подопечные Вудкрофта встречались с командой Казахстана, которую возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка. Первая треть закончилась со счетом 1:1 — вперед нашу команду уже на 4-й минуте вывел Владимир Алистров, соперник сравнял цифры 10 минут спустя. В следующем периоде тоже были заброшены две шайбы, но обе в казахстанские ворота — снова отличился Алистров, также цель поразил Роман Горбунов. В заключительном отрезке Алистров оформил хет-трик, установив тем самым окончательный счет — 4:1 в пользу белорусов.

Второй и заключительный матч на Кубке Первого канала наша сборная проведет против россиян 18 декабря (начало — в 14.30). А в пятницу с участием наших хоккеистов в Москве состоится международный турнир по хоккею в формате «3 на 3», где также выступят команды России, Казахстана и Китая. Поединки в рамках данного турнира стартуют в 19.00, прямые трансляции будут доступны на телеканале «Беларусь 5» и YouTube-канале «Хоккей Беларуси».