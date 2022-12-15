Вудкрофт назвал главный фактор возрождения хоккея в Беларуси

«То, что мы видим сейчас — плоды работы 3−4 года назад. Из-за несменяемости состава на протяжении долгого времени у нас образовался провал в сборной. Тогда мы стали активно работать с молодыми талантами. Мы создаём возможности для роста молодых игроков, даём им шанс развиваться в минском “Динамо” на уровне КХЛ. Мы видим, как в составе “зубров” раскрываются молодые игроки. Мы также работаем с тренерами белорусского чемпионата, чтобы они лучше взаимодействовали с молодыми хоккеистами. Мы стараемся отслеживать успех каждого, в конечном итоге приглашаем их в кэмп сборной. Главный фактор успеха — то, что мы остались верны своей стратегии», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.