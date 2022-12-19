Хоккеисты «Шахтера», «Юности» и «Химика» одержали победы в матчах экстралиги

Лидирующий в турнирной таблице «Шахтер» продлил серию с набранными очками до 11 матчей: на сей раз «горняки» на своем льду справились со жлобинским «Металлургом» — 2:1. Победный гол за солигорчан оформил Михаил Шалагин. В параллельном матче «Юность» дома минимально переиграла оршанский «Локомотив» — 1:0, единственную шайбу за пять минут до финальной сирены провел нападающий минчан Сергей Дрозд.

Также в понедельник состоялось «северное дерби», где «Витебск» не устоял перед «Химиком». На старте второго периода новополочане уступали в счете (0:1), но затем поразили чужие ворота четыре раза подряд. Несмотря на это, «Витебск» был довольно близок к овертайму: в финальной трети разрыв сократился до минимума, но до равных цифр «медведи» недотянули. В итоге 4:3, по три результативных балла за «Химик» набрали Артем Логунов (2+1) и Егор Калугин (1+2).