«Неман» и «Гомель» одержали очередные победы в матчах белорусской экстралиги

Хоккеисты «Немана» отпраздновали шестую викторию кряду: во второй раз за три дня от гродненцев пострадала «Лида» — 3:0. За счет удачной серии «Неман» продолжает преследовать лидирующий «Шахтер», команды из Солигорска и Гродно в таблице разделяет всего два балла (54 против 52). В параллельной встрече «Гомель» добыл непростую победу над «Брестом» — 3:2, решающую шайбу за «рысей» провел Михаил Ковалев. Таким образом, гомельчане вернулись на 3-е место экстралиги, правда, эту позицию южане делят с минской «Юностью»: у обоих клубов по 47 очков. Также в четверг «Динамо-Молодечно» благодаря хет-трику Эдуарда Гриня уверенно разобралось с «Могилевом» — 5:2.