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22 декабря, источник: БЕЛТА

«Неман» и «Гомель» одержали очередные победы в матчах белорусской экстралиги

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четверг, 22 декабря, тремя матчами в Гомеле, Могилеве и Лиде продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Хоккеисты «Немана» отпраздновали шестую викторию кряду: во второй раз за три дня от гродненцев пострадала «Лида» — 3:0. За счет удачной серии «Неман» продолжает преследовать лидирующий «Шахтер», команды из Солигорска и Гродно в таблице разделяет всего два балла (54 против 52). В параллельной встрече «Гомель» добыл непростую победу над «Брестом» — 3:2, решающую шайбу за «рысей» провел Михаил Ковалев. Таким образом, гомельчане вернулись на 3-е место экстралиги, правда, эту позицию южане делят с минской «Юностью»: у обоих клубов по 47 очков. Также в четверг «Динамо-Молодечно» благодаря хет-трику Эдуарда Гриня уверенно разобралось с «Могилевом» — 5:2.

Следующие матчи в чемпионате страны по хоккею пройдут во вторник, 27 декабря. В паузе между турами будет проведен международный турнир «PARI Кубок Союза», участие в котором примут жлобинский «Металлург», «Юность», а также российские команды «Рубин» (Тюмень) и «Динамо» (Санкт-Петербург), представляющие Высшую хоккейную лигу. Полуфиналы турнира будут сыграны в Жлобине в субботу, матч за третье место и финал состоятся в воскресенье.

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