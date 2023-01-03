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3 января, источник: Спорт РИА Новости

Пятидесятилетний Ягр забросил свою первую шайбу в сезоне

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр, выступающий за «Кладно», отметился своей первой заброшенной шайбой в текущем сезоне чемпионата Чехии по хоккею.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник «Кладно», владельцем и игроком которого является Ягр, дома уступил «Шкоде» из Пльзеня со счетом 3:4. 50-летний чех забил на 20-й минуте первого периода при счете 0:3.

Этот матч стал седьмым для Ягра в нынешнем сезоне. Он не играл с марта по декабрь 2022 года. В октябре олимпийский чемпион заявлял, что у него закончилась мотивация для продолжения карьеры.

Всего на его счету в текущем сезоне 6 очков (1 шайба + 5 результативных передач). Ранее он стал самым возрастным игроком чемпионата Чехии, которому удалось отметиться результативными действиями.

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