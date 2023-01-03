Пятидесятилетний Ягр забросил свою первую шайбу в сезоне

Во вторник «Кладно», владельцем и игроком которого является Ягр, дома уступил «Шкоде» из Пльзеня со счетом 3:4. 50-летний чех забил на 20-й минуте первого периода при счете 0:3.

Этот матч стал седьмым для Ягра в нынешнем сезоне. Он не играл с марта по декабрь 2022 года. В октябре олимпийский чемпион заявлял, что у него закончилась мотивация для продолжения карьеры.