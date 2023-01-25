Хоккеисты «Немана» обыграли «Металлург» в чемпионате Беларуси

Действующие чемпионы страны из «Металлурга» прервали трехматчевую победную серию, на своем льду уступив «Неману» со счетом 2:3. Решающую шайбу за гостей провел Артем Левша, два результативных балла в составе победителей набрал защитник Сергей Романович. Гродненский клуб продолжает погоню за лидирующим солигорским «Шахтером»: в активе «горняков» 68 очков, у «Немана» на два балла меньше и вторая строчка в таблице.

На пять очков от гродненцев отстает «Гомель», который дома уверенно разобрался с «Брестом» — 5:3, дублем за хозяев отметился Николай Сусло. Благодаря этому «рыси» поднялись на третью позицию экстралиги, дуэт преследователей в лице «Юности» и «Витебска» всего на балл позади.

Также во вторник состоялась встреча двух худших команд нынешнего сезона — «Могилева» и «Лиды». Сильнее в битве аутсайдеров оказались могилевчане (7:4), хет-трик за «днепровских львов» оформил Евгений Кунцевич. Отставание «Могилева» от предпоследнего места «рыцарей» сократилось до 11 очков.