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01:04 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» обыграли «Металлург» в чемпионате Беларуси

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Гомеле, Могилеве и Жлобине продолжился 24 января регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионы страны из «Металлурга» прервали трехматчевую победную серию, на своем льду уступив «Неману» со счетом 2:3. Решающую шайбу за гостей провел Артем Левша, два результативных балла в составе победителей набрал защитник Сергей Романович. Гродненский клуб продолжает погоню за лидирующим солигорским «Шахтером»: в активе «горняков» 68 очков, у «Немана» на два балла меньше и вторая строчка в таблице.

На пять очков от гродненцев отстает «Гомель», который дома уверенно разобрался с «Брестом» — 5:3, дублем за хозяев отметился Николай Сусло. Благодаря этому «рыси» поднялись на третью позицию экстралиги, дуэт преследователей в лице «Юности» и «Витебска» всего на балл позади.

Также во вторник состоялась встреча двух худших команд нынешнего сезона — «Могилева» и «Лиды». Сильнее в битве аутсайдеров оказались могилевчане (7:4), хет-трик за «днепровских львов» оформил Евгений Кунцевич. Отставание «Могилева» от предпоследнего места «рыцарей» сократилось до 11 очков.

В среду в чемпионате Беларуси по хоккею также состоятся три матча: «Шахтер» отправится в гости к «Витебску», оршанский «Локомотив» примет «Динамо-Молодечно», а «Химик» в Новополоцке сыграет с «Юностью». Все поединки стартуют в 19.00.

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