Определился досрочный победитель регулярного чемпионата Казахстана по хоккею

Карагандинцы в двух последних матчах с «Торпедо» из Усть-Каменогорска, благодаря победам по буллитам — 4:3 и в основное время — 5:2, набрали 74 очка и стали недосягаемыми для ташкентского «Хумо», у которого 62 балла.