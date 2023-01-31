Определился досрочный победитель регулярного чемпионата Казахстана по хоккею
Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на pro.ligasy.kz.
Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на pro.ligasy.kz.
Карагандинцы в двух последних матчах с «Торпедо» из Усть-Каменогорска, благодаря победам по буллитам — 4:3 и в основное время — 5:2, набрали 74 очка и стали недосягаемыми для ташкентского «Хумо», у которого 62 балла.
Впереди у «Сарыарки» четыре матча в «регулярке» Открытого чемпионата Казахстана — столько же у клуба из Узбекистана.
Отметим, что регулярный чемпионат Казахстана завершится 8 февраля.