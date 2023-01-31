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31 января, источник: Vesti.kz

Определился досрочный победитель регулярного чемпионата Казахстана по хоккею

Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на pro.ligasy.kz.

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Источник: ХК "Сарыарка"

Карагандинцы в двух последних матчах с «Торпедо» из Усть-Каменогорска, благодаря победам по буллитам — 4:3 и в основное время — 5:2, набрали 74 очка и стали недосягаемыми для ташкентского «Хумо», у которого 62 балла.

Впереди у «Сарыарки» четыре матча в «регулярке» Открытого чемпионата Казахстана — столько же у клуба из Узбекистана.

Отметим, что регулярный чемпионат Казахстана завершится 8 февраля.

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