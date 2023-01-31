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31 января, источник: БЕЛТА

«Юность» и «Металлург» одержали победы в матчах белорусской хоккейной экстралиги

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник тремя матчами в Минске, Солигорске и Молодечно продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Экс-лидер турнирной таблицы «Шахтер» потерпел очередное поражение, на сей раз от жлобинского «Металлурга». Действующие чемпионы страны дважды выходили в матче вперед, но оба раза «горняки» сравнивали цифры. Однако, когда «стальные волки» повели в третий раз, ответа у солигорчан не нашлось. В итоге 3:2, победную шайбу за «Металлург» забросил нападающий Ярослав Сергиевский, поучаствовавший во всех голевых атаках своей команды.

В еще одном противостоянии клубов из верхней шестерки экстралиги сошлись «Юность» и «Гомель». Исход матча решила единственная шайба, которую в концовке второго периода провел форвард минчан Сергей Дрозд. Благодаря этому успеху «Юность» оторвалась от «рысей» на три очка и вплотную приблизилась к тройке лучших. Также во вторник «Динамо-Молодечно» дома одержало крупную победу над аутсайдером лиги «Могилевом» — 6:2.

1 февраля в белорусской экстралиге также состоятся три встречи. Центральный поединок вечера будет сыгран в Гродно, где возглавляющий таблицу «Неман» примет третью команду чемпионата «Витебск». Этот поединок начнется в 20.00, часом ранее стартуют матчи «Брест» — «Локомотив» и «Лида» — «Химик».

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