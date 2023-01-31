«Юность» и «Металлург» одержали победы в матчах белорусской хоккейной экстралиги

Экс-лидер турнирной таблицы «Шахтер» потерпел очередное поражение, на сей раз от жлобинского «Металлурга». Действующие чемпионы страны дважды выходили в матче вперед, но оба раза «горняки» сравнивали цифры. Однако, когда «стальные волки» повели в третий раз, ответа у солигорчан не нашлось. В итоге 3:2, победную шайбу за «Металлург» забросил нападающий Ярослав Сергиевский, поучаствовавший во всех голевых атаках своей команды.

В еще одном противостоянии клубов из верхней шестерки экстралиги сошлись «Юность» и «Гомель». Исход матча решила единственная шайба, которую в концовке второго периода провел форвард минчан Сергей Дрозд. Благодаря этому успеху «Юность» оторвалась от «рысей» на три очка и вплотную приблизилась к тройке лучших. Также во вторник «Динамо-Молодечно» дома одержало крупную победу над аутсайдером лиги «Могилевом» — 6:2.