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21:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Швеции обыграла финнов и выиграла домашний этап Евротура

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в матче шведского этапа Еврохоккейтура.

Швеция
Финляндия
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Мальмё завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу шведов. В составе победителей шайбы забросили Теодор Леннстрём (12-я минута), Харди Хаман-Актелл (22) и Антон Бенгтссон (30). У финнов отличился Роберт Лейно (60).

Благодаря победе сборная Швеции набрала семь очков и стала победителем домашнего этапа Евротура. Финны с пятью очками стали вторыми. На третьем месте расположилась команда Чехии (4 очка), на четвертом — команда Швейцарии (2).

В конце февраля хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии приняли решение не приглашать сборную России на оставшиеся этапы Евротура из-за ситуации на Украине. В марте стало известно, что в течение двух следующих лет команду России на этапах Евротура будет заменять сборная Швейцарии.

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