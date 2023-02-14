«Гомель», «Химик» и «Локомотив» одержали победы в матчах белорусской экстралиги

Действующие чемпионы страны из «Металлурга» гостили у новополоцкого «Химика». Основное время поединка закончилось со счетом 1:1, не выявил победителя и овертайм. Серия буллитов растянулась на 14 бросков, точнее в послематчевой «перестрелке» оказались хозяева — 2:1. Для «Металлурга» это поражение стало третьим подряд, жлобинчане остаются в нижней половине таблицы, отставая от идущего шестым «Локомотива» на два балла.

«Железнодорожники», в свою очередь, едва не потеряли очки в матче против аутсайдера сезона «Могилева». После двух периодов команда из Орши вела 4:0, но в финальной трети «львам» удалось сократить разрыв до минимума. Финальный счет — 4:3 в пользу «Локо». В центральном поединке вечера «Гомель» на своем льду разобрался с «Витебском» — 6:3, благодаря чему приблизился к 4-й позиции северян на расстояние одного балла. Дублем за «рысей» отметился Андрей Феклистов.