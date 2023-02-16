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22:49 (мск), источник: БЕЛТА

«Гомель», «Металлург» и «Локомотив» одержали победы в матчах белорусской экстралиги

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четверг тремя матчами в Могилеве, Витебске и Орше продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хоккеисты «Гомеля» в гостях обыграли худшую команду текущего сезона «Могилев» (4:2), благодаря чему вернулись на 4-е место в турнирной таблице. За три тура до окончания «регулярки» отставание «рысей» от топ-тройки составляет 5 баллов. Вероятный соперник «Гомеля» по первому раунду плей-офф «Витебск» потерпел домашнее поражение от жлобинского «Металлурга» — 2:5. Дублем в составе победителей отметился нападающий Сергей Кузнецов. Действующие чемпионы Беларуси прервали серию из трех неудач кряду, но отставание жлобинчан от зоны прямого выхода в четвертьфинал Кубка Президента по-прежнему составляет два очка. Главный конкурент «Металлурга» за место в шестерке лучших «Локомотив» также одержал сегодня победу — оршанцы дома были сильнее новополоцкого «Химика» со счетом 4:1.

17 февраля в белорусской экстралиге тоже состоятся три матча. Лидер регулярного чемпионата «Неман» примет третью команду сезона — «Юность», а ближайший преследователь гродненцев «Шахтер» на выезде сыграет против «Лиды». Кроме того, в пятницу «Брест» дома встретится с «Динамо-Молодечно». Все поединки стартуют в 19.00.

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