«Гомель», «Металлург» и «Локомотив» одержали победы в матчах белорусской экстралиги

Хоккеисты «Гомеля» в гостях обыграли худшую команду текущего сезона «Могилев» (4:2), благодаря чему вернулись на 4-е место в турнирной таблице. За три тура до окончания «регулярки» отставание «рысей» от топ-тройки составляет 5 баллов. Вероятный соперник «Гомеля» по первому раунду плей-офф «Витебск» потерпел домашнее поражение от жлобинского «Металлурга» — 2:5. Дублем в составе победителей отметился нападающий Сергей Кузнецов. Действующие чемпионы Беларуси прервали серию из трех неудач кряду, но отставание жлобинчан от зоны прямого выхода в четвертьфинал Кубка Президента по-прежнему составляет два очка. Главный конкурент «Металлурга» за место в шестерке лучших «Локомотив» также одержал сегодня победу — оршанцы дома были сильнее новополоцкого «Химика» со счетом 4:1.