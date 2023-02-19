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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

51-летний Ягр забил 1100-й гол в профессиональной карьере

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр забил 1100-й гол в профессиональной карьере с учётом профессиональных лиг и матчей за сборную.

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Источник: HC-KLADNO.CZ

51-летний форвард отметился шайбой в матче «Кладно» — «Оломоуц» (идёт третий период, счёт 2:3). На седьмой минуте второго периода Ягр забросил с передачи бывшего форварда «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» Томаша Плеканеца..

Ягр забил 844 гола в НХЛ, 108 шайб — в чемпионатах Чехословакии и Чехии, 93 гола — в Суперлиге и КХЛ, 55 голов — за сборные Чехословакии и Чехии.

Напомним, в начале февраля Ягр превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (1098) по голам с учётом профессиональных лиг и матчей за сборную.

Яромир дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010). Член «Тройного золотого клуба». 15 февраля Ягру исполнился 51 год.

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