51-летний Ягр забил 1100-й гол в профессиональной карьере

51-летний форвард отметился шайбой в матче «Кладно» — «Оломоуц» (идёт третий период, счёт 2:3). На седьмой минуте второго периода Ягр забросил с передачи бывшего форварда «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» Томаша Плеканеца..

Ягр забил 844 гола в НХЛ, 108 шайб — в чемпионатах Чехословакии и Чехии, 93 гола — в Суперлиге и КХЛ, 55 голов — за сборные Чехословакии и Чехии.

Напомним, в начале февраля Ягр превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (1098) по голам с учётом профессиональных лиг и матчей за сборную.