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22 февраля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля» вышли в плей-офф экстралиги

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду в Гомеле, Витебске и Жлобине прошли матчи предпоследнего 54-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В Гомеле местный клуб одержал разгромную победу над новополоцким «Химиком» — 6:1, дублем в составе хозяев отметился Евгений Сапельников. Благодаря этому успеху «Гомель» стали четвертым клубом, оформившим выход в нокаут-раунд: ранее путевки в плей-офф Кубка Президента забронировали «Неман», «Шахтер» и «Юность». К прямому попаданию в четвертьфинал турнира приблизился действующий чемпион страны «Металлург». Жлобинчане на своем льду уверенно обыграли главного конкурента за место в топ-6 «Локомотив» — 4:1. В другом матче среды еще один претендент на выход в плей-офф «Витебск» дома с таким же счетом разобрался с аутсайдером сезона «Могилевом».

За два оставшихся прямых пропуска в ¼ финала Кубка Президента продолжают вести борьбу четыре команды. В наиболее выгодной позиции находится «Витебск», у которого 5-я строчка и 68 очков. 6−7 места с 66 баллами делят «Металлург» и «Локомотив», на два пункта от них отстает «Брест», который проведет свой матч 54-го тура в четверг против «Юности». Также 23 февраля состоятся встречи «Немана» и «Лиды», а также «Шахтера» и «Динамо-Молодечно».

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