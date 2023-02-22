Хоккеисты «Гомеля» вышли в плей-офф экстралиги

В Гомеле местный клуб одержал разгромную победу над новополоцким «Химиком» — 6:1, дублем в составе хозяев отметился Евгений Сапельников. Благодаря этому успеху «Гомель» стали четвертым клубом, оформившим выход в нокаут-раунд: ранее путевки в плей-офф Кубка Президента забронировали «Неман», «Шахтер» и «Юность». К прямому попаданию в четвертьфинал турнира приблизился действующий чемпион страны «Металлург». Жлобинчане на своем льду уверенно обыграли главного конкурента за место в топ-6 «Локомотив» — 4:1. В другом матче среды еще один претендент на выход в плей-офф «Витебск» дома с таким же счетом разобрался с аутсайдером сезона «Могилевом».

За два оставшихся прямых пропуска в ¼ финала Кубка Президента продолжают вести борьбу четыре команды. В наиболее выгодной позиции находится «Витебск», у которого 5-я строчка и 68 очков. 6−7 места с 66 баллами делят «Металлург» и «Локомотив», на два пункта от них отстает «Брест», который проведет свой матч 54-го тура в четверг против «Юности». Также 23 февраля состоятся встречи «Немана» и «Лиды», а также «Шахтера» и «Динамо-Молодечно».