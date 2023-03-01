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21:57 (мск), источник: БЕЛТА

«Динамо-Молодечно» обыграло «Локомотив» в первом матче раунда плей-ин экстралиги

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше стартовал раунд плей-ин белорусской хоккейной экстралиги, в котором разыгрываются оставшиеся путевки в четвертьфинал Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый матч серии до двух побед провели занявший 7-е место в регулярном сезоне оршанский «Локомотив» и 10-я команда чемпионата «Динамо-Молодечно». Счет в матче был открыт под занавес стартовой трети — вперед «железнодорожников» вывел Тарас Елисеев. Ответить на это молодечненцы сумели незадолго до конца второго периода, когда цифры на табло сравнял Кирилл Буйнич. Равенство продержалось до 48-й минуты встречи: форвард гостей Дмитрий Самсонов забросил вторую и, как оказалось, победную шайбу для своей команды. Окончательный счет — 3:1 в пользу молодечненцев установил Дмитрий Амброжейчик броском в пустые ворота хозяев.

Второй поединок между соперниками пройдет 3 марта в Молодечно, в случае победы «бело-голубые» выйдут в плей-офф экстралиги. Если сильнее окажется «Локомотив», решающий матч состоится 5 марта снова в Орше. В четверг первую встречу в рамках раунда плей-ин проведут «Брест» и новополоцкий «Химик», игра стартует в 19.00.

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