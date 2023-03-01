«Динамо-Молодечно» обыграло «Локомотив» в первом матче раунда плей-ин экстралиги

Первый матч серии до двух побед провели занявший 7-е место в регулярном сезоне оршанский «Локомотив» и 10-я команда чемпионата «Динамо-Молодечно». Счет в матче был открыт под занавес стартовой трети — вперед «железнодорожников» вывел Тарас Елисеев. Ответить на это молодечненцы сумели незадолго до конца второго периода, когда цифры на табло сравнял Кирилл Буйнич. Равенство продержалось до 48-й минуты встречи: форвард гостей Дмитрий Самсонов забросил вторую и, как оказалось, победную шайбу для своей команды. Окончательный счет — 3:1 в пользу молодечненцев установил Дмитрий Амброжейчик броском в пустые ворота хозяев.