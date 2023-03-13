«Юность» и «Неман» упрочили лидерство в сериях первого раунда плей-офф экстралиги

На льду столичной «Чижовка-Арены» прошел второй поединок серии между «Юностью» и «Витебском». Команды не могли поразить ворота друг друга на протяжении двух с половиной периодов: счет был открыт только на 55-й минуте встречи защитником минчан Никитой Сиротиным. За оставшееся время гости сравнять цифры не смогли, «Юность» же добавила еще одну шайбу за авторством Андрея Павленко. В итоге 2:0 в матче и те же 2:0 в серии, далее команды переедут в Витебск, где сыграют 15 и 17 марта.

Также в понедельник состоялась вторая встреча в противостоянии «Немана» и «Химика». По ходу игры гродненцы вели со счетом 3:0, но в заключительной 20-минутке гостям удалось сократить отставание до минимума. На большее усилий северян не хватило, а вот хозяева до финальной сирены успели отправить одну шайбу в пустые ворота «Химика». Окончательный результат — 4:2 в пользу «Немана», дубль за который оформил Герман Поддубный. Гродненцы также увеличили отрыв в серии до четырех побед (2:0), два следующих поединка между командами пройдут в среду и пятницу в Новополоцке.