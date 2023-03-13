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13 марта, источник: БЕЛТА

«Юность» и «Неман» упрочили лидерство в сериях первого раунда плей-офф экстралиги

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник двумя матчами в Минске и Гродно продолжился первый раунд плей-офф белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На льду столичной «Чижовка-Арены» прошел второй поединок серии между «Юностью» и «Витебском». Команды не могли поразить ворота друг друга на протяжении двух с половиной периодов: счет был открыт только на 55-й минуте встречи защитником минчан Никитой Сиротиным. За оставшееся время гости сравнять цифры не смогли, «Юность» же добавила еще одну шайбу за авторством Андрея Павленко. В итоге 2:0 в матче и те же 2:0 в серии, далее команды переедут в Витебск, где сыграют 15 и 17 марта.

Также в понедельник состоялась вторая встреча в противостоянии «Немана» и «Химика». По ходу игры гродненцы вели со счетом 3:0, но в заключительной 20-минутке гостям удалось сократить отставание до минимума. На большее усилий северян не хватило, а вот хозяева до финальной сирены успели отправить одну шайбу в пустые ворота «Химика». Окончательный результат — 4:2 в пользу «Немана», дубль за который оформил Герман Поддубный. Гродненцы также увеличили отрыв в серии до четырех побед (2:0), два следующих поединка между командами пройдут в среду и пятницу в Новополоцке.

14 марта в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Президента будут сыграны два матча. В 19.00 в Молодечно стартует третья игра в паре «Динамо-Молодечно» и солигорского «Шахтера» (счет в серии — 0:2), тридцатью минутами позже на лед в Жлобине выйдут хоккеисты «Металлурга» и «Гомеля» (счет в серии — 1:1).

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