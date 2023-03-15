Хоккеисты «Юности» и «Немана» одержали третьи победы в сериях первого раунда Кубка Президента

Третий матч четвертьфинальной серии сыграли «Химик» и «Неман» — ранее команды провели две встречи в Гродно, где оба раза сильнее были хоккеисты «Немана». Начало игры под номером три лучше удалось хозяевам, которые открыли счет уже на 5-й минуте. Однако первая шайба «Химика» оказалась для команды и последней в матче, гродненцы же после пробоины на старте поразили чужие ворота четырежды, одержав тем самым третью победу подряд — 4:1. Следующий поединок в этой серии пройдет в Новополоцке 17 марта, в случае виктории «Неман» выйдет в полуфинал Кубка Президента.

Также в среду первый домашний матч в плей-офф провели хоккеисты «Витебска», которые до этого потерпели два гостевых поражения в серии против минской «Юности». Третья встреча соперников стала самой продолжительной в текущем сезоне: команды доигрались до второго овертайма, закончив основное время со счетом 1:1. Точка в поединке была поставлена только на 92-й минуте матча: викторию «Юности» принес Сергей Дрозд. Благодаря этому успеху минчане также находятся в одной победе от выхода в полуфинал, сделать решающий шаг подопечные Евгения Есаулова попробуют в пятницу.