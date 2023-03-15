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15 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» и «Немана» одержали третьи победы в сериях первого раунда Кубка Президента

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду двумя матчами в Витебске и Новополоцке продолжился первый раунд плей-офф белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Третий матч четвертьфинальной серии сыграли «Химик» и «Неман» — ранее команды провели две встречи в Гродно, где оба раза сильнее были хоккеисты «Немана». Начало игры под номером три лучше удалось хозяевам, которые открыли счет уже на 5-й минуте. Однако первая шайба «Химика» оказалась для команды и последней в матче, гродненцы же после пробоины на старте поразили чужие ворота четырежды, одержав тем самым третью победу подряд — 4:1. Следующий поединок в этой серии пройдет в Новополоцке 17 марта, в случае виктории «Неман» выйдет в полуфинал Кубка Президента.

Также в среду первый домашний матч в плей-офф провели хоккеисты «Витебска», которые до этого потерпели два гостевых поражения в серии против минской «Юности». Третья встреча соперников стала самой продолжительной в текущем сезоне: команды доигрались до второго овертайма, закончив основное время со счетом 1:1. Точка в поединке была поставлена только на 92-й минуте матча: викторию «Юности» принес Сергей Дрозд. Благодаря этому успеху минчане также находятся в одной победе от выхода в полуфинал, сделать решающий шаг подопечные Евгения Есаулова попробуют в пятницу.

16 марта в двух других четвертьфинальных парах Кубка Президента состоятся уже четвертые матчи. В 19.00 «Динамо-Молодечно» начнет домашнюю игру против солигорского «Шахтера», который ведет в серии со счетом 2:1. В 19.25 на лед в Жлобине выйдут хоккеисты «Металлурга» и «Гомеля», после трех встреч в этом противостоянии впереди действующие чемпионы — 2:1.

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