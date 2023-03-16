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16 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Металлурга» и «Шахтера» упрочили лидерство в четвертьфинальных сериях Кубка Президента

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двумя матчами в Молодечно и Жлобине продолжился первый раунд плей-офф белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующий чемпион страны «Металлург» еще на шаг приблизился к выходу в следующую стадию Кубка Президента. В четвертой игре серии против «Гомеля» хоккеисты жлобинского клуба отличились по разу в каждом из периодов, в то время как «рыси» за 60 минут поединка соорудили только одну голевую атаку. Финальный счет — 3:1, такие же цифры установились и в серии: после поражения от «Гомеля» в дебютной игре «волки» одержали три победы подряд.

Также сегодня хоккеисты «Динамо-Молодечно» на своем льду упустили победу в матче против «Шахтера». По ходу третьего периода четвертой игры серии молодечненцы вели со счетом 3:1, дубль за хозяев оформил Дмитрий Амброжейчик. Однако с 51-й по 60-ю минуты встречи солигорчане отличились четырежды подряд, дважды ворота «Динамо» поразил Александр Жидких. В итоге 5:3 в пользу «Шахтера», который также упрочивает лидерство в серии — 3:1.

Пятые матчи в обоих противостояниях пройдут 18 марта в Гомеле и Солигорске соответственно, в случае побед «Металлург» и «Шахтер» выйдут в полуфинал Кубка Президента. А уже в пятницу выход в данную стадию плей-офф экстралиги могут оформить «Неман» и «Юность», ведущие в своих сериях со счетом 3:0. Гродненцы в гостях сыграют с новополоцким «Химиком», а минчане на выезде встретятся с «Витебском».

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