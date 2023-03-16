Хоккеисты «Металлурга» и «Шахтера» упрочили лидерство в четвертьфинальных сериях Кубка Президента

Действующий чемпион страны «Металлург» еще на шаг приблизился к выходу в следующую стадию Кубка Президента. В четвертой игре серии против «Гомеля» хоккеисты жлобинского клуба отличились по разу в каждом из периодов, в то время как «рыси» за 60 минут поединка соорудили только одну голевую атаку. Финальный счет — 3:1, такие же цифры установились и в серии: после поражения от «Гомеля» в дебютной игре «волки» одержали три победы подряд.

Также сегодня хоккеисты «Динамо-Молодечно» на своем льду упустили победу в матче против «Шахтера». По ходу третьего периода четвертой игры серии молодечненцы вели со счетом 3:1, дубль за хозяев оформил Дмитрий Амброжейчик. Однако с 51-й по 60-ю минуты встречи солигорчане отличились четырежды подряд, дважды ворота «Динамо» поразил Александр Жидких. В итоге 5:3 в пользу «Шахтера», который также упрочивает лидерство в серии — 3:1.