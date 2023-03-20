Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Калгари
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
Сан-Хосе
11
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
Чикаго
30
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт
Флорида
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Оттава
12
Хоккей. КХЛ
20.03
Торпедо
СКА
04
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Авангард
Все события
20 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера» и «Металлурга» вышли в полуфинал Кубка Президента

20 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В белорусской хоккейной экстралиге определились все участники полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Две оставшиеся путевки в полуфинал плей-офф достались победителю регулярного чемпионата «Шахтеру» и действующему обладателю трофея «Металлургу». Солигорчане во многом неожиданно затянули серию против «Динамо-Молодечно» до шестого матча, но все-таки вышли из пары победителями. По ходу последней игры «горняки» долгое время минимально уступали в счете, но затем за дело взялся форвард команды Ахмед Гимбатов. Во втором периоде россиянин оформил дубль за две минуты, выведя «Шахтер» вперед. В заключительной трети Михаил Шалагин закрепил перевес гостей — как итог 3:1 в игре и 4:2 в серии.

«Металлург», в свою очередь, также в шести матчах сломил сопротивление «Гомеля». Сценарий встречи в Жлобине почти в точности совпал с ходом параллельного поединка в Молодечно. «Стальные волки» тоже проигрывали сопернику со счетом 0:1, но затем нападающий хозяев Игорь Угольников забросил дважды подряд, а точку в игре поставил Сергей Костицын. В итоге те же 3:1 в матче и 4:2 в «полесском дерби» — «Гомель», как и «Динамо-Молодечно», покидает турнир.

На стадии полуфинала «Металлург» сыграет именно против «Шахтера», другую путевку в финал плей-офф экстралиги оспорят гродненский «Неман» и столичная «Юность». Следующий раунд розыгрыша Кубка Президента стартует 26 марта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь