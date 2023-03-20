Хоккеисты «Шахтера» и «Металлурга» вышли в полуфинал Кубка Президента

Две оставшиеся путевки в полуфинал плей-офф достались победителю регулярного чемпионата «Шахтеру» и действующему обладателю трофея «Металлургу». Солигорчане во многом неожиданно затянули серию против «Динамо-Молодечно» до шестого матча, но все-таки вышли из пары победителями. По ходу последней игры «горняки» долгое время минимально уступали в счете, но затем за дело взялся форвард команды Ахмед Гимбатов. Во втором периоде россиянин оформил дубль за две минуты, выведя «Шахтер» вперед. В заключительной трети Михаил Шалагин закрепил перевес гостей — как итог 3:1 в игре и 4:2 в серии.

«Металлург», в свою очередь, также в шести матчах сломил сопротивление «Гомеля». Сценарий встречи в Жлобине почти в точности совпал с ходом параллельного поединка в Молодечно. «Стальные волки» тоже проигрывали сопернику со счетом 0:1, но затем нападающий хозяев Игорь Угольников забросил дважды подряд, а точку в игре поставил Сергей Костицын. В итоге те же 3:1 в матче и 4:2 в «полесском дерби» — «Гомель», как и «Динамо-Молодечно», покидает турнир.