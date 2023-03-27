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27 марта, источник: БЕЛТА

«Юность» обыграла «Неман» в первом матче полуфинала Кубка Президента

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской хоккейной экстралиге продолжается полуфинальная стадия розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Путевку в финал экстралиги в очной борьбе второй сезон подряд оспаривают хоккеисты «Немана» и «Юности», в прошлом году успех в серии до четырех побед отпраздновали минчане (4:2). Нынешнее противостояние команд началось с матча в Гродно. Хозяева вышли вперед в концовке стартовой трети, когда при игре в большинстве отличился Савва Андреев. Ответ у «Юности» нашелся уже в середине второго периода — цифры на табло сравнял Арсений Ковгореня. Счет 1:1 продержался до конца основного времени, таким образом, судьба поединка решилась в овертайме. Дополнительный отрезок продлился всего минуту: победу в матче и лидерство в серии минчанам принес Сергей Дрозд. Второй эпизод «белорусского классико» пройдет в среду также в Гродно и стартует в 19.30.

28 марта в Солигорске состоится вторая встреча полуфинала Кубка Президента между «Шахтером» и жлобинским «Металлургом», начало — в 19.30. Первый матч противостояния остался за горняками (2:1).

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