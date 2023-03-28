Хоккеисты «Металлурга» сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Президента против «Шахтера»

Во вторник второй матч полуфинала провели победитель регулярного чемпионата «Шахтер» и действующий чемпион страны «Металлург». В первой встрече команд, которая состоялась 26 марта также в Солигорске, сильнее были «горняки» (2:1). Начало второй игры также осталось за хозяевами льда: на 14-й минуте встречи счет открыл Артем Демков. Правда, на первый перерыв соперники ушли уже при равных цифрах на табло, паритет в матче восстановил форвард «волков» Ярослав Сергиевский.

В следующей трети жлобинчане и вовсе вышли вперед усилиями Алексея Мастрюкова, а в заключительном периоде благодаря точному броску Вадима Мороза увеличили отрыв до двух шайб. Вскоре защитник «Шахтера» Юрий Мажуга отквитал один гол, но на большее усилий солигорчан не хватило. В итоге 3:2 в пользу «Металлурга», который сравнивает счет в противостоянии — 1:1.