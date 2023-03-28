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28 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Металлурга» сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Президента против «Шахтера»

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской хоккейной экстралиге продолжается полуфинальная стадия розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во вторник второй матч полуфинала провели победитель регулярного чемпионата «Шахтер» и действующий чемпион страны «Металлург». В первой встрече команд, которая состоялась 26 марта также в Солигорске, сильнее были «горняки» (2:1). Начало второй игры также осталось за хозяевами льда: на 14-й минуте встречи счет открыл Артем Демков. Правда, на первый перерыв соперники ушли уже при равных цифрах на табло, паритет в матче восстановил форвард «волков» Ярослав Сергиевский.

В следующей трети жлобинчане и вовсе вышли вперед усилиями Алексея Мастрюкова, а в заключительном периоде благодаря точному броску Вадима Мороза увеличили отрыв до двух шайб. Вскоре защитник «Шахтера» Юрий Мажуга отквитал один гол, но на большее усилий солигорчан не хватило. В итоге 3:2 в пользу «Металлурга», который сравнивает счет в противостоянии — 1:1.

Третий и четвертый поединки в серии «Металлурга» и «Шахтера» пройдут в Жлобине 30 марта и 1 апреля, далее команды вернутся в Солигорск для пятой встречи 3 апреля. В среду в 19.30 начнется вторая игра в другом полуфинале Кубка Президента, где соперничают гродненский «Неман» и столичная «Юность». Первый матч «белорусского классико» завершился победой минчан в овертайме (2:1).

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