«Юность» одержала вторую победу над «Неманом» в полуфинале Кубка Президента

В Гродно 29 марта состоялся второй поединок полуфинальной серии между местным «Неманом» и столичной «Юностью». Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте встречи усилиями Ильи Летова, но в середине дебютной трети форвард минчан Роман Достанко восстановил паритет. Во втором игровом отрезке зрители заброшенных шайб не увидели, а на старте заключительного периода «Юность» благодаря Арсению Ковгорене захватила лидерство — 2:1. За оставшееся до финальной сирены время игроки «Немана» не сумели соорудить ни одной голевой атаки, гости в свою очередь однажды успели поразить пустые ворота. В итоге 3:1 в пользу минчан, которые увеличивают свое преимущество в серии (2:0). Два следующих матча в этом противостоянии пройдут на столичной «Чижовка-Арене» 31 марта и 2 апреля.