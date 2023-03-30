Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
Вегас
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Анахайм
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
20
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Сент-Луис
35
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт
Каролина
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Коламбус
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Флорида
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Филадельфия
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Нэшвилл
20
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Вашингтон
51
Все события
30 марта, источник: БЕЛТА

«Металлург» вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Президента против «Шахтера»

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской хоккейной экстралиге продолжается полуфинальная стадия розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: ХК "Металлург"

В четверг выяснять отношения в полуфинале экстралиги продолжили хоккеисты «Металлурга» и «Шахтера». После двух матчей в Солигорске, в которых соперники обменялись победами, серия переехала в Жлобин. Третий поединок противостояния выдался наименее результативным из всех: на двоих команды забросили всего две шайбы, обе на счету действующих чемпионов Беларуси. Чужие ворота по разу поразили форварды «Металлурга» Игорь Угольников и Алексей Михнов. Таким образом, жлобинский клуб вышел вперед в серии до четырех побед — 2:1, следующий матч дуэли состоится в субботу также на домашней площадке «стальных волков».

31 марта пройдет третий поединок в другой полуфинальной паре Кубка Президента, где «Юность» сражается с «Неманом». Две первые игры «белорусского классико», которые состоялись в Гродно, завершились в пользу минской команды (2:1 и 3:1). Очередная встреча стартует на льду столичной «Чижовка-Арены» в 19.30.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь