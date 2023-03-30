«Металлург» вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Президента против «Шахтера»

В четверг выяснять отношения в полуфинале экстралиги продолжили хоккеисты «Металлурга» и «Шахтера». После двух матчей в Солигорске, в которых соперники обменялись победами, серия переехала в Жлобин. Третий поединок противостояния выдался наименее результативным из всех: на двоих команды забросили всего две шайбы, обе на счету действующих чемпионов Беларуси. Чужие ворота по разу поразили форварды «Металлурга» Игорь Угольников и Алексей Михнов. Таким образом, жлобинский клуб вышел вперед в серии до четырех побед — 2:1, следующий матч дуэли состоится в субботу также на домашней площадке «стальных волков».