«Металлург» вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Президента против «Шахтера»
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской хоккейной экстралиге продолжается полуфинальная стадия розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской хоккейной экстралиге продолжается полуфинальная стадия розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четверг выяснять отношения в полуфинале экстралиги продолжили хоккеисты «Металлурга» и «Шахтера». После двух матчей в Солигорске, в которых соперники обменялись победами, серия переехала в Жлобин. Третий поединок противостояния выдался наименее результативным из всех: на двоих команды забросили всего две шайбы, обе на счету действующих чемпионов Беларуси. Чужие ворота по разу поразили форварды «Металлурга» Игорь Угольников и Алексей Михнов. Таким образом, жлобинский клуб вышел вперед в серии до четырех побед — 2:1, следующий матч дуэли состоится в субботу также на домашней площадке «стальных волков».
31 марта пройдет третий поединок в другой полуфинальной паре Кубка Президента, где «Юность» сражается с «Неманом». Две первые игры «белорусского классико», которые состоялись в Гродно, завершились в пользу минской команды (2:1 и 3:1). Очередная встреча стартует на льду столичной «Чижовка-Арены» в 19.30.