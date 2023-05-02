Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде России в первом матче майского турне

Первый матч между соперниками состоялся на льду челябинской арены «Трактор». Определяющей в игре стала вторая 20-минутка, которую команды начали при нулях на табло, а закончили со счетом 3:0 в пользу россиян. Две шайбы в ворота голкипера нашей сборной Ивана Кульбакова отправил Валентин Зыков, еще один точный бросок нанес Александр Елесин.

Третий период также начался для белорусов неудачно: гости капитулировали в 4-й раз всего через 20 секунд после стартового вбрасывания, голом в составе противника отметился Василий Глотов. В середине последнего игрового отрезка форвард нашей команды Игорь Мартынов, казалось, отыграл одну шайбу, но после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот из-за положения «вне игры». До финальной сирены счет так и не изменился, таким образом, 0:4 — подопечные Дмитрия Квартальнова начинают майское турне с крупного поражения.