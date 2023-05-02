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2 мая, источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде России в первом матче майского турне

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею начала серию матчей против команды России-U25 «Лига Ставок. Большой тур сборной», которая будет проходить в пяти городах трех стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый матч между соперниками состоялся на льду челябинской арены «Трактор». Определяющей в игре стала вторая 20-минутка, которую команды начали при нулях на табло, а закончили со счетом 3:0 в пользу россиян. Две шайбы в ворота голкипера нашей сборной Ивана Кульбакова отправил Валентин Зыков, еще один точный бросок нанес Александр Елесин.

Третий период также начался для белорусов неудачно: гости капитулировали в 4-й раз всего через 20 секунд после стартового вбрасывания, голом в составе противника отметился Василий Глотов. В середине последнего игрового отрезка форвард нашей команды Игорь Мартынов, казалось, отыграл одну шайбу, но после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот из-за положения «вне игры». До финальной сирены счет так и не изменился, таким образом, 0:4 — подопечные Дмитрия Квартальнова начинают майское турне с крупного поражения.

Следующий поединок сборных Беларуси и России-U25 пройдет завтра также в Челябинске и начнется в 16.30. Далее наша команда отправится в Астану, где 6 и 7 мая сыграет два матча в рамках международного турнира. Серия против россиян продолжится 9 мая в Красноярске, 12—13 мая в Туле и 15—16 мая в Минске.

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