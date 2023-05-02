Наш хоккей не ушел в отпуск! Сборная России вызвала ажиотаж в Челябинске

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О ценности спортивной составляющей в российско-белорусской серии можно спорить. Спустя годы ее участники, за исключением дебютантов, вряд ли будут вспоминать об этих матчах с чувством глубокой ностальгии. Но во времена, когда отечественный хоккей оказался в изоляции, ему нужна поддержка, причем от своих болельщиков в первую очередь. В Челябинске она была совершенно искренней. Из-под палки так самозабвенно болеть, надрывая голос, невозможно.

Заполненные трибуны, приятная атмосфера, наэлектризованные главные тренеры обеих команд Роман Ротенберг и Дмитрий Квартальнов, очень бодрая игра для начала мая, когда серьезный хоккей в нашей стране уже надолго ушел в отпуск — эти факторы перевешивают любой скепсис, который мог быть перед началом матча.

На унылый спектакль с отвратительными актерами зрителей соберешь только административными методами. Болельщики в Челябинске на трибуны шли охотно, семьями, несмотря на непривычно раннее для буднего дня начало матча. Любовь была обоюдной. Команда отблагодарила своих поклонников сполна агрессивной и результативной игрой.

Утром после легкой раскатки Ротенберг на вопрос о волнении перед первым для себя матчем у руля сборной России, пусть и с приставкой «25», чуть заметно улыбнулся и всем видом показал, что уверен в своих силах. Ему было попроще, в отличие от своего коллеги Квартальнова, который целый год не работал и только недавно познакомился с новыми для себя игроками. Хозяева, наполовину состоявшие из представителей СКА, с самого начала встречи смотрелись не только активнее, но и сыграннее. У белорусской молодежи (средний возраст около 22 лет) тоже были опасные моменты, возникавшие прежде всего из-за чрезмерного увлечения российской команды атакующими действиями. Исаеву несколько раз пришлось спасать своих в непростых ситуациях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=bd969496803a3653&partner_ext=173&place_id=222&oid=-25510790&hd=2&id=456243114&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Серьезно дискутировать о тактических схемах применительно к выставочным матчам национальной команды — сомнительная идея. После изматывающих и напряженных кубковых битв на результат в Кубке Гагарина от игры двух молодых сборных хочется получить удовольствие, оценивая скорости, стремление смело бежать в атаку и нестандартные действия. Когда есть право на ошибку, то можно рисковать.

В таких играх важнее настрой, эмоции и желание. Их хватало, но первой шайбы пришлось ждать долго. Вратарь Кульбаков, настрадавшийся во втором раунде плей-офф от игроков СКА, пережил эти мучения снова. Зыков сделал дубль, причем забивал красиво.

Настроение у челябинской публики с первой и до последней минуты было отличное. Анализируя тактику, трансферы, суммы контрактов, мы часто забываем, что игра должна дарить болельщикам положительные эмоции. Когда ярославец Елесин мощным броском отправил шайбу в девятку ворот Кульбакова, то трибуны взорвались от восторга с не меньшим энтузиазмом, чем в матчах чемпионата КХЛ после голов местного любимца Антона Бурдасова.

Нашлось место и для эпизода, к которому относишься исключительно с юмором. Нападающий минского «Динамо» Мартынов отыграл одну шайбу шикарным броском в касание в ближний угол. Но в дело включился Ротенберг. Он своим властным видом и уверенными аргументами заставил арбитров дважды пересмотреть эпизод на положение вне игры. В первом случае они его почему-то не углядели и поспешили наказать сборную России малым штрафом. Но Ротенберг снова заставил их прибегнуть к помощи видео. Повтор не оставил сомнений, что прав был тренер, а линейные судьи сначала ошиблись.