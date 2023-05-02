Квартальнов объяснил причины поражения сборной Белоруссии в матче с «Россией 25»

— Второй период был решающим, слабо сыграли, не справились. Ничего, будем дальше готовиться. Было небольшое волнение, молодые мальчишки, может быть где-то перегорели. Мне бы хотелось, чтобы мы завтра сыграли по-другому. После второго не хватило энергии, надо подумать, поработать. Может быть, кого-то поменяем.

— Три города в России, пять матчей против российской сборной, все болеют против Белоруссии. Насколько это психологически тяжело?

— Человек 10−12 прошли школу КХЛ, это нормально. Кому-то из молодых, может быть, это в диковинку. В Минске сыграем несколько матчей, отмажемся.

— Из восьми сколько побед надо одержать, чтобы быть довольным?

— Результат никто не отменял. Думаю, это совершенно другая вещь. Одна победа? Будем стараться каждую игру выигрывать.

— Соскучились по работе?